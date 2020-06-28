Muğla'nın tescilli beyaz mermeri, 60 ülkeye ihraç ediliyor
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Muğla'nın tescilli beyaz mermeri, 60 ülkeye ihraç ediliyor

Muğla'nın tescilli beyaz mermeri, 60 ülkeye ihraç ediliyorMUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) girişimiyle coğrafi işaret alınıp, tescillenen beyaz mermer, 60 ülkeye ihraç ediliyor.

28.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:49

Muğla'nın tescilli beyaz mermeri, 60 ülkeye ihraç ediliyor

MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) girişimiyle coğrafi işaret alınıp, tescillenen beyaz mermer, 60 ülkeye ihraç ediliyor. Mermer sektöründe yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sunulurken, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlanıyor.

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor. Ülkede mermer üretiminde önemli yere sahip olan Muğla'dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. MUTSO tarafından ise dünyaca ünlü beyaz mermerin tescillenip, coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2 yıl önce başvuruda bulunuldu. Yapılan incelemenin ardından 'Muğla beyaz mermeri' tescillenerek, mart ayında coğrafi işaret verildi.

'BÖLGEDE 82 MERMER OCAĞI YER ALIYIOR'

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, Muğla'nın turizmden sonra mermercilik sektöründe de öneme sahip olduğunu belirterek, "Bölgemizde 82 mermer ocağı ve 120 ocağımız yer alıyor. Önemli ihraç kalemlerimizden birisi olan mermercilikte 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. İlimizde özellikle beyaz mermer üretiliyor. İtalya'dan sonra ülkemizde beyaz mermerimiz Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerimizden çıkartılıyor" dedi.

'COĞRAFİ İŞARET ALARAK MERMERİ TAÇLANDIRDIK'

Başkan Ercan, MUTSO'nun girişimiyle beyaz mermerin tescillenerek, marka haline geldiğini belirtip, "Yurt dışındaki birçok prestij projelerinde kullanılan ürünümüz Muğla beyazı olarak adlandırılıyor. Doğal taşın cazip olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde mermerimiz tercih ediliyor. Suudi Arabistan ülkesindeki 2'nci etabı süren Merkez Bankası inşaatında Muğla'da beyaz mermeri kullanıyor. Coğrafi işaret tescili alarak mermerimizi taçlandırmış olduk. Markalaşmanın ticaretimize fayda sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

MUTSO Başkanı Mustafa Ercan ise "Muğla beyaz mermeri hem ülkemizde hem de Avrupa, ABD, Kanada ile Arap ülkelerinde talep görüyor. Muğla'mızdan mermerimizi satın alan Çinliler ile İtalyanlar kendi markalarıyla pazarlıyorlardı. Ürünümüze coğrafi işaret alarak değer kazandırmayı amaçladık. Markamızın sektörümüz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

Muğla'nın tescilli beyaz mermeri, 60 ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: DHA

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