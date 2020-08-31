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MUĞLA Müjde Ar Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ediyorum-ARŞİV

Müjde Ar: Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ediyorumTÜRK sinemasının usta isimlerinden Müjde Ar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin kaçak olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

31.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:03

Müjde Ar: Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ediyorum

TÜRK sinemasının usta isimlerinden Müjde Ar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin kaçak olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bodrum Belediye Baykanı Ahmet Aras'a hitaben, "Sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum. Keşke bu çabanızı 2,5 aydır Gündoğan sakinleri için işkenceye dönüşen gürültü kirliliğini sonlandırmak için harcasaydınız" dedi.

Bir süredir Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak, Gündoğan'daki ünlü bir otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle bir süre önce şikayet etmişti. Daha sonra hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras'a dava açan Ar, bir sür önce de 'Gürültüsüz Yaşam' adında bir platform kuracağını açıklamıştı. Müjde Ar'dan avukatı aracılığıyla CİMER'e dilekçe gönderip, yaşadığı Gündoğan Mahallesi, Kızılburun mevkiindeki yüksek sesle müzik sesle yayın yapan bir otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirtip, Bodrum Belediyesi'nden şikayetçi oldu. Ar, dairesinin kaçak olduğuyla ilgili haberler üzerine Başkan Aras'a hitaben sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Ar açıklamasında, "Sayın başkan, gazetede çıkan ısmarlama haberle ilgili çabanızı gördüm. Her şeyden önce ısmarlama haberde yazıldığı gibAi sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum. Keşke bu çabanızı 2,5 aydır Gündoğan sakinleri için işkenceye dönüşen gürültü kirliliğini sonlandırmak için harcasaydınız" ifadelerine yer verdi.

Ar, paylaşımında, "Haberdeki 'şikayetleri geri çeksin' teklifi adı altındaki tehdidi de reddettiğimi bilmenizi isterim. Bu ülke ve bu şehir kamu gücünü vatandaşlar aleyhinde kullanan yöneticilerden çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi. Ne mutlu ki bu tür yöneticilerin siyasetteki ömrü çok uzun olmuyor" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu haberde Müjde Ar'ın turizm bölgesinden önce günü birlik apart ruhsatlı yapı alıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkardığı imar affına başvurarak bunu konuta çevirdiği iddia edilmişti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)-

MUĞLA Müjde Ar Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ediyorum-ARŞİV

Kaynak: DHA

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