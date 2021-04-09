MUĞLA MİNİBÜSTEKİ ÖZEL BÖLGEDE EL YAPIMI ŞARAP BULUNDU

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kontrol edilen bir minibüsteki özel bölmede, 485 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kontrol edilen bir minibüsteki özel bölmede, 485 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, M.A.K. ile Y.S.K'nin sahte içki satışı yaptığı ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için farklı bir yöntem kullandığını öğrendi. Şüphelilere ait durdurulan minibüste yapılan aramada, aracın arka kısmında yapılan özel bölmede, pet şişeler içinde 485 litre el yapımı şarap bulundu. Şüphelilerin evinde de arama yapan ekipler, 55 litre el yapımı şarap daha ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A.K ile Y.S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı