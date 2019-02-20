Muğla Milas'taki 3 Kişinin Öldüğü Maden Faciasında Gözaltına Alınan 3 Kişi Adliyede

Milas'taki 3 kişinin öldüğü maden faciasında gözaltına alınan 3 kişi adliyede

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayaların iş makinelerinin üstüne devrilmesiyle 3 işçinin öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket yetkilisinden oluşan 3 zanlı, bugün adliyeye sevk edildi.

Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkiinde, açık arazide faaliyet gösteren feldspat maden sahasında, geçen pazartesi günü saat 10.30 sıralarında dev bir kaya parçası iş makinelerinin üzerine devrildi. Kaya bloklarının sahadan kaldırılması esnasında, bloklarının yerinden oynaması sonucu meydana geldiği belirtilen olayda, ekskavatör operatörleri 44 yaşındaki Engin Tutuk ve 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu ile kamyon şoförleri evli ve 2 kız çocuğu babası 42 yaşındaki Şükrü Otlak ve Tayfun Akıncı, 500 tonu aşkın ağırlıktaki dev kaya altında kaldı. Şirket çalışanları tarafından kaya altında çıkarılan yaralı işçi Tayfun Akıncı, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İKİ İŞÇİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Maden ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri de geldi. Kaya altındaki işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ancak işçilere ulaşıldığında öldükleri belirlendi. Şükrü Otlak'ın cenazesi ilk gün kayaların altından çıkarıldı. Ertesi gün de Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nun cenazeleri kayaların altından çıkarıldı. Şükrü Otlak, dün (salı) yaşadığı kırsal Kırcağız Mahallesi'nde toprağa verildi. Engin Tutuk da yine dün memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ÜÇ KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık 3 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, soruşturma kapsamında maden mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu açıkladı. Başsavcı Efe, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini ve gelişmelerden bilgi verileceğini ifade etti. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri ilk olarak zanlılardan şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.'yı gözaltına aldı. Akşam ise aranan Ö.K. da gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan işletmenin ruhsatsız olduğu iddialarıyla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, maden ocağının ruhsatlı olduğunun belirlendiği ifade etti. Gözaltındaki 3 zanlı, bu sabah, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milas Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: DHA