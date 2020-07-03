MUĞLA Marmaris'te ilçe merkezine inen yaban domuzları için 'domuz timi' kurulsun çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA Marmaris'te ilçe merkezine inen yaban domuzları için 'domuz timi' kurulsun çağrısı

Marmaris'te ilçe merkezine inen yaban domuzları için 'domuz timi' kurulsun çağrısıMARMARİS'te, yaban domuzlarının sürüler halinde şehir merkezine ve plajlara inmesi tatilcileri ve yöre halkını korkutmaya devam ediyor.

03.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:08

Marmaris'te ilçe merkezine inen yaban domuzları için 'domuz timi' kurulsun çağrısı

MARMARİS'te, yaban domuzlarının sürüler halinde şehir merkezine ve plajlara inmesi tatilcileri ve yöre halkını korkutmaya devam ediyor. İnsanların yoğun olduğu sokaklara inen domuz sürüleri korkuya neden olurken, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaşanlar, duruma çözüm bulunmasını istedi. Bir turizm acentesinde çalışan Yekta Diken (30) de 'domuz timi' kurulmasını isteyip, bu hayvanların yerleşim yerlerine inmelerinin önlenebileceğini söyledi.

Aç kalıp, yiyecek bulmak için ormanlık alanlardan yavruları ile sürü halinde ana caddelere ve sahil yürüyüş yollarına inen yaban domuzları, görenleri korkutuyor. Günübirlik tatile gelen bir grup genç, dün saat 21.00 sıralarında, otomobilleri ile gezerken Siteler Mahallesi Durmazlar Caddesi'nde aralarında yavrularında bulunduğu 20 yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Önce otomobilden inmeden cep telefonuyla domuzu sürüsünü görüntüleyen tatilci gençler, daha sonra yanlarına gitmek istedi. Ancak, sürüdeki yetişkin yaban domuzlarının tepki vermesi üzerine korkarak, tekrar otomobillerine binip uzaklaştı.

Saat 22.00 sıralarında ise bu defa 8'i yavru 12 bireylik bir başka yaban domuzu sürüsü oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde görüldü. Plajda oynayan çocuklar, yaban domuzlarından korkup, restoranda oturan ebeveynlerin yanlarına kaçtı. Çevredekiler, şezlonglar arasında yiyecek arayan domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bu sırada toplanan meraklı kalabalık ve motosiklet ışıklarından rahatsız olan yaban domuzları, uzaklaşıp, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

'YİYECEK VERİLDİĞİ İÇİN GELİYORLAR'

Dört yıldır artan yaban domuzu sürüsünün yerleşim yerlerine inmemesi için yetkili kurumlara proje sunan ve sonuca ulaşamayan Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, şunları söyledi:

"Yaban hayatına yapılan en büyük kötülük onları beslemek ve evcilleştirmektir. Birçok hayvansever iyilik olsun diye bu yaban hayvanlarını besliyor, ancak hem kendilerine hem de onlara kötülük yapıyor. Sokaklarımızda dolaşan birçok yaban hayvanı gibi domuzlara da araç çarpması sonucu telef oluyor. Konunun muhatabı yetkililerle, geçtiğimiz yıllarda proje ürettik. İstanbul ve Muğla'dan alanında uzman profesörler toplantılarımıza katılarak öneriler sundu. Projemizde yerleşim yerlerine yakın, domuzların sık geldikleri ormanlık alanlara çit çekme ilk başta olması gerekendi. Daha sonra sık görünen ormanlık alanlarda yem kapları koyarak onların beslenmesini sağlamaktı. Kendi yaşam alanlarında onları besleyemediğimiz için şehirlere inmeye başladılar. İlçemizdeki yetkili kurumlara sunduğumuz projeler hayata geçerse yaban domuzu sürüleri ilçe merkezine inmez."

'KORKUYORUZ, ÖNLEM ALINMALI'

Turist rehberi Dilek Yıldırım (33), 1.5 yıldır Marmaris'te yaşadığını belirtip, "Yaban domuzlarına birkaç defa denk geldim. Yavruları ile birlikte sürü ile dolaşıyorlar. Yavruları ile çok sevimliler ama yanlarına gidince ürkütücüler. Bu yaşananları doğanın dengesi olduğunu ve bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Doğada yiyecek bulamadıkları için şehir merkezimize iniyorlar. Hayvanları çok sevmeme rağmen korkuyorum bir an önce önlemler alınmalı" dedi.

Marmaris'te oturan Selda Kırdemir (35), "Akşamları evimin önünde sürü halinde geçiyorlar. Bir süre şehre inip yiyecek bulduktan sonra geldikleri yoldan dönüyorlar. Bir defasında görüntülemek istedim. Ancak, bana doğru gelmeye başladılar, korkup, kaçtım. Bir dönem bazı duyarlı insanlar yaşam alanlarında domuzlara yiyecek veriyordu ama bu yeterli olmuyor. Bir kere ormana yakın evimin önündeydiler. Korkudan geçip, evime gidemedim. Yavruları ile uzaktan sevimliler fakat ne yapacakları belli olmaz, birileri zarar görmeden acil önlem alınmalı" dedi.

'DOMUZ TİMİ KURULSUN'

Bir turizm acentesinde çalışan Yekta Diken de, "Evimin bulunduğu Armutalan, Merkez Mahallesi'nde sık aralıklarla yaban domuzlarına rastlıyorum ve korkuyorum. Bu sorunun önüne geçilmesi, yaban domuzlarının yerleşim yerlerine inmelerinin önüne geçilmesi için 'domuz timi' kurulmalı. Yetkililer, domuz timini kurarsa bu hayvanların yerleşim yerlerine inmeleri önlenebilir" diye konuştu.

Berber Ali Karaduman (37) da acil olarak bir tim oluşturulup, domuzların ilçe merkezine inmeleri önlenmeli, "Domuzlar artık, park ve bahçelere kadar girmeye başladı. Bir an önce alınmalı" dedi.

MUĞLA Marmaris'te ilçe merkezine inen yaban domuzları için 'domuz timi' kurulsun çağrısı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar Haber
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı Haber
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Haber
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Akıl alır gibi değil! Avustralya, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi Haber
Akıl alır gibi değil! Avustralya, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı Haber
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Victor Moses, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Victor Moses, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Saruhan Oluç Esra Albayrak Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Bodrum Temmuz İngiltere
Şu an buradasınız: MUĞLA Marmaris'te ilçe merkezine inen yaban domuzları için 'domuz timi' kurulsun çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:10:29. #1.15#
title