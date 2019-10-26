Muğla marmaris'te atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi

26.10.2019 15:57

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan konser düzenlendi.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ücretsiz 'Cumhuriyet Konseri' düzenlendi. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu'nda düzenlenen konseri; Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 800 kişi izledi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarından ve Marmarisli sanatçılardan oluşan topluluk, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerini batı müziğine uyarlayarak seslendirdi. 20 şarkı ve türkünün seslendirildiği konser sonunda, Kaymakam Aksoy ve eski Bakan Yücel, sanatçılara çiçekle teşekkür etti. Katılımcılar ellerinde Türk bayrağıyla sanatçıları ayakta alkışlayarak uğurladı.

Konser öncesi kürsüde konuşma yapan MAKSAD Başkan Yardımcısı Derya Ön, Ulu Önder Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmak ve onun sevdiği şarkıları dinlemek için bir araya geldik. Cumhuriyet ilkelerine hepimizin sahip çıkması gerekmektedir dedi.

Kaynak: DHA