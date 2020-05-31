MUĞLA Marmaris'te 65 yaş grubu parkta canlı mini konserle eğlendi
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MUĞLA Marmaris'te 65 yaş grubu parkta canlı mini konserle eğlendi

Marmaris'te 65 yaş grubu parkta canlı mini konserle eğlendiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle çıktıları parkta canlı mini konser ile eğlendi.

31.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:59

Marmaris'te 65 yaş grubu parkta canlı mini konserle eğlendi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle çıktıları parkta canlı mini konser ile eğlendi.

Marmaris ilçesinde, 65 yaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının altı saatliğine kaldırılması ile anın keyfini yaşadı. 3 Nisan tarihinde Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sahil yürüyüş yolu ve plajlara giriş-çıkışlar yasaklanırken bugüne özel sadece 65 yaş ve üstü kişilere serbestlik getirildi. Havanın serin olmasını fırsat bilen 65 yaş grubu Atatürk Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yürüyüş yolunu doldurdu. Kimi açan çiçekleri, bazıları ise deniz manzarasıyla öz çekim yaptı. Uzun yürüyüşler yapanlar ve banklarda oturup dinlenenler anın keyfini çıkardı. Kadın ve erkekler Atatürk Caddesi'ndeki bisiklet yolunda pedal basarak spor yaptı. Marmaris Filarmoni Derneği üyeleri, Abdi İpekçi Parkı'ndan 65 yaş ve üzeri kişilere mini canlı konser verdi. Bir viyolonsel, iki kemancıdan oluşan grup, yaşıtlarına Mozart, Johann Sebastian Bach'ın eserlerini çaldı. Yedi parçalık mini konserin sonunda Türkiye Milli Takım Marşı olan 'Yer Gök İnlesin' hep bir ağızdan alkışlarla söylendi.

MUĞLA Marmaris'te 65 yaş grubu parkta canlı mini konserle eğlendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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