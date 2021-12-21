MUĞLA GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE VEFA

MUĞLA (Habermetre) - Cumhurbaşkanlığının himayelerinde her yıl tertip edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince resmedilen 15 Temmuz şehitleri Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker'in portreleri, ailelerine hediye edilmek üzere Müdürlüğümüz tarafından sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay'ın katılımlarıyla gerçekleşen sergide, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Kuşçu, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri yer aldı. İl Müdürümüz Emre Çay, şehitlerimizin portrelerini resmederek projeye katkı sunan Ayşegül Ayan ve Açelya Tokat'ı tebrik ederek öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti. Yıl sonuna kadar Müdürlüğümüzde sergilenecek olan eserlerin şehit ailelerine takdim edileceğini, çok anlamlı, kalıcı ve güzel bir hediye olacağını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı toplumsal desteğin sürdürülebilir kılınması ve toplumsal hafızanın taze tutulması için ulusal ve uluslararası kamuoyuna demokrasi zaferinin ve FETÖ yapılanmasının daha etkili anlatılması adına 2016 yılından bu yana her yıl "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında "15 Temmuz Şehitlerimizin Portrelerinin Yapılması ve Ailelerine Hediye Edilmesi" projesi ile İstanbul, Ankara ve Muğla illerinde hain darbe gecesi şehit düşen devlet görevlisi ve sivil vatandaşlarımızın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılan portreleri 03-31 Ocak 2022 tarihleri arasında şehitlerimizin ailelerine teslim edilecek.

Şehit Mehmet Çetin

Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Şehit Mehmet Çetin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Marmaris'teki otele yapılan saldırıda şehit düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelden ayrılmasından bir süre sonra buraya ulaşan FETÖ suikastçıları, 3 askeri helikopter ile otele saldırdı. Saldırı sonrası çıkan çatışmada şehit olan 39 yaşındaki Mehmet Çetin, evli ve Emir, Sümeyye adında iki çocuk babasıydı.

Şehit Nedip Cengiz Eker

Şehit Nedip Cengiz Eker, Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumak için yola çıkan ve FETÖ'nün darbeci hainleri tarafından otomatik silahlarla taranan polislerden biriydi. Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele yapılan baskında vurulan Eker, olay yerinde şehadete kavuştu. Arkasından ağlayanı olmasın diye yıllarca evlenmek istemeyen Şehit Eker, 41 yaşında ve bekardı.

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