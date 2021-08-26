Muğla Gazeteciler Cemiyeti Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti
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Muğla Gazeteciler Cemiyeti Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz haftalarda olağan genel kurulda yapılan seçimle yeniden Muğla Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına seçilen Süleyman Akbulut, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Süleyman Akbulut'a yönetim kurulu üyeleriMelih Kaşkar, Yüksel Savaş, Ferit Topaloğlu, Güzide Kasım, Neval Aslan, Batuhan Altın, Tolga Madan, Arif Çataroğlu, Erol Dolu, Ercan Vuranlar, Serdal Kayhan eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileyen Muğla Valisi Orhan Tavlı"Muğla'mızın markalaşması ve dünyaya açılmasında, sosyal kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde, turizm eğitim, spor alanlarında cazibe merkezi haline gelmesinde değerli katkılar sağlayan basın mensuplarımızın bu güne kadar gösterdikleri gayreti bundan sonra da aynı hassasiyetle sergileyeceklerine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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