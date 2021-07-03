Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden Akbulut seçildi
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Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden Akbulut seçildi

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden Akbulut seçildi
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına mevcut başkan Süleyman Akbulut yeniden seçildi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına mevcut başkan Süleyman Akbulut yeniden seçildi.

Cemiyetin Muğla Barosu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulunda faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

Divan başkanlığını Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca'nın yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Süleyman Akbulut ve gazeteci Fatih Bozoğlu'nun listeleri yarıştı.

Yapılan seçimde Bozoğlu 77 oy alırken, Akbuluk 114 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Kongre sonunda Bozoğlu, Akbulut'u ve yönetimini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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