MUĞLA Freni boşalan minibüs şoförü faciayı önledi

06.08.2019 17:25

Freni boşalan minibüs şoförü faciayı önledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, rampa inerken freni boşalan dolmuşunu son bir manevrayla uçuruma düşmekten kurtaran şoför İbrahim Çelik, faciayı önledi. Devrilen minibüsten kurtarılan 11 kişi, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İçmeler- Turunç karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesi'nden 10 yolcusuyla Turunç Mahallesi'ne giden 40 yaşındaki İbrahim Çelik'in yönetimindeki 48 TM 4028 plakalı dolmuşun, freni rampa inerken boşaldı. Freninin boşaldığını fark eden Çelik, manevra yaparak aracın 40 metrelik uçuruma düşmesini önledi. Dağ eteğine çarpan minibüs devrilirken kazada, şoförle birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, daha sonra taburcu edildi. Kaza yapan minibüs ise vinçle bulunduğu yerden alınarak Marmaris'te sanayiye getirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA