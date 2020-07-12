MUĞLA FETHİYE Doğa ve denizin harika uyumu: Göcek
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MUĞLA FETHİYE Doğa ve denizin harika uyumu: Göcek

Doğa ve denizin harika uyumu: GöcekMUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in eşsiz koyları, birbirinden lüks yatlara ev sahipliği yapıyor.

12.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 12.07.2020 09:40

Doğa ve denizin harika uyumu: Göcek

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in eşsiz koyları, birbirinden lüks yatlara ev sahipliği yapıyor. Güney Ege bölgesinin en popüler turizm merkezlerinden Göcek, masmavi koyları ve muhteşem güzellikteki denizi ile dikkat çekiyor.

Turkuaz renkteki ışıl ışıl denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajları ile adeta bir cennet olan Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilciler tarafından oldukça büyük rağbet görüyor. Ayrıca şiddetli rüzgarlara kapalı korunaklı yapısı sayesinde, Göcek Yat Limanı dünyanın en önemli limanları arasında gösteriliyor. Özel çevre koruma alanı olan Göcek ve çevresinde çok katlı inşaatlara izin verilmediğinden, konaklamak için 2 katlı otel, apart otel ve pansiyonlar bulunuyor. Birbirine yakın, çok sayıda doğa harikası koy bulunuyor. Birçoğuna karayoluyla ulaşımın olmadığı bu koyları, turizm sezonu boyunca binlerce kişi yatlarıyla ziyaret ediyor. Yatı olmayanlar da bu güzellikten kişi başı 150 lira ödeyerek tekne turlarına katılarak yararlanıyor.

YERLİ VE YABANCI YAT SAHİPLERİNİN FAVORİ NOKTASI

Beldeyken, son yerel seçimlerde Muğla'nın büyükşehir olmasıyla mahalleye dönen Göcek'te, 6 marina bulunuyor. Bu marinaların toplam yat kapasitesi günlük bin 200, ancak mahallenin açıkları ve koylarında bulunan yatlarla bu rakam günlük 2 bin 500'e kadar ulaşabiliyor. Dalaman Havalimanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Göcek, yerli ve yabancı yat sahiplerinin favori noktası olarak biliniyor. Doğal güzellikleri, havalimanına yakınlığı Göcek'i tercihler arasında öne çıkartıyor. Göcek, pandemi döneminin ardından izole tatil yapmak isteyenlere masmavi deniz ve göz alıcı yemyeşil bir doğada yaşama fırsatı sunuyor. Koylarda demir atan teknelerden dolayı neredeyse yer kalmadı. Göcek limanına demirleyen ve denize demir atan lüks yatlar bu görünümüyle Fransız Rivierasını (Cote d'Azur) aratmıyor.

Göcek'te teknesinde ailesi ile tatil yapan ünlü armatör Cengiz Kaptanoğlu, "Göcek iç ve dış turizme cevap veriyor. Koyları ve yaylalarıyla çok sayıda özelliği bir arada barındırıyor. Burada dünyaya gelenler çok şanslı. Göcek'i iyi korumalıyız. Yaylalara yürüyüş etkinlikleri de düzenlenebilir" dedi. Göcek Mavi Yeşil Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, yat turizminin başkentinin Göcek olduğunu söyledi.

'TEKNELERİMİZ DÜZENLİ DEZENFEKTE EDİLİYOR'

Başkan Salgıncı, onlarca koya sahip olduklarını belirterek, "Havalimanına çok yakınız. Buraya gelenler villa kiraladıklarında günü birlik tura rahatça çıkıyor. Koronaviris salgını nedeniyle teknelerimizde kapasite yüzde 50 düşürüldü. Teknelerimiz düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bu yıl yeni marinamızın yapımından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Salgıncı, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince teknelerin sürekli denetlendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlarımız virüsten korkmadan tatillerini gönül rahatlığıyla yapabilirler. Göcek'te ticari ve özel olmak üzere yaklaşık bin 200 tekne bulunuyor. Mahallemizin nüfusu ise yaklaşık 2 bin 500. Denizde yaşayanlar ile nüfusumuz neredeyse hemen eşit sayıda. Bölgemizde turizm iyi başladı. İnsanlarımız izole tatil için burayı tercih ediyor. Göcek'e aşırı bir talep var. Aşırı talep iç içe olarak değerlendirilmesin. Teknelerle koylara gidecek yerimiz fazla."

MUĞLA FETHİYE Doğa ve denizin harika uyumu: Göcek

Kaynak: DHA

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