Muğla domatesi bırakıp ejder meyvesi yetiştirmeye başladı

01.09.2019 10:45

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 2 yıl önce domates ekmekten vazgeçip, bölgede ilk kez ejder meyvesi fidanı diken çiftçi Mehmet Bulut'un (55) yüzü güldü. Ürünün bugüne kadar hiç elinde kalmadığını belirten Bulut, Ejder meyvesi üretiminden memnunuz. Masrafı çok fazla değil ve bakımı kolay bir şekilde yapılıyor dedi.

Avrupa'da 'ananasın krallığına son veren meyve' olarak anılan ve Türkiye'de bazı yerlerde ekilmeye başlanan ejder meyvesi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde de üretildi. Örtü altı sebze üreticiliği yapan Mehmet Bulut, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle 2 yıl önce serasındaki domateslerin yerine ejder meyvesi fidanı dikti. Bulut, 2 dönümlük serasındaki dikili 1800 ağaçta olgunlaşan meyvelerin hasadına başladı. Anavatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında da kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi sebebiyle üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi 15 ila 20 lira arasında satışa sunuluyor.

Muğlalı çiftçi Mehmet Bulut, 40 yıl domates üreticiliği yaptıklarını belirterek, Domatesin masrafları ağırdı ve bizi sıkıntıya sokmaya başladı. 3 yıl önce Mersin'de, Mehmet Tanrıverdi'nin ejder meyvesini ürettiğini öğrendim. Kendisiyle telefonla irtibata geçtim. Aldığımız olumlu cevap sonrası biz de harekete geçtik. 2 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Mayıs ayında tomurcuklanma başladıktan 2 ay sonra meyveler hasada uygun hale geliyor. Yılda 8 kez ürün verebiliyor. Temmuz ayının başından aralık ayının sonuna kadar hasat yapılabiliyor. Ürünümüz şu ana kadar hiç elimizde kalmadı. Ejder meyvesi üretiminden memnunuz. Masrafı çok fazla değil ve bakımı kolay bir şekilde yapılıyor dedi.

Mehmet Bulut'un eşi Emine Bulut (49) da, ejder meyvesindeki kazançtan memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA