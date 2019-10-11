Muğla diyanet işleri başkanı erbaş, harekatın başarısı için fetih suresi'ni okudu

11.10.2019 11:01

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, harekatın başarısı için Fetih Suresi'ni okudu

MUĞLA'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı şekilde tamamlanması için Fetih Suresi okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere bu sabah Muğla'ya geldi. Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak, sabah namazını da kılacağı Menteşe ilçe merkezindeki Şahidi Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu Şahidi Camisi'ne geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı, Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Algan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Müftüsü İbrahim Öcüt, daire müdürleri ve vatandaşlar karşıladı. Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra namazını kılmak için camiye girdi. Namaz öncesi İmam Yadigar Ceylan, Fetih Suresini okudu. Surenin son bölümünü ise Prof. Dr. Ali Erbaş okuyarak, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı şekilde tamamlanmasını diledi. Ardından sabah namazı kılındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar ile polis özel harekat personelinin de katıldığı namazın ardından Erbaş, Şahidi hazretlerinin türbesini de ziyaret edip dua etti. Erbaş, daha sonra Muğla Valiliği'ni ziyaret etmek için camiden ayrıldı.

Kaynak: DHA