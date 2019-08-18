Muğla'daki orman yangınları devam ediyor

18.08.2019 22:51

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindende çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyor.

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer, 150 personelle devam ediliyor. Sarp arazide devam eden yangına, ekipler müdahale etmekte güçlük çekiyor.

Bodrum'un Mumcular bölgesindeki ormanlık alanda devam eden yangını kontrol altına almak için, 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer, 200 orman olmak üzere, itfaiye ekiplerinin de olduğu yaklaşık 300 personel mücadele veriyor.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına da yayılma eğilimi gösteriyor. Bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çıkan orman yangınlarındaki söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mumcular Mahallesi'nde yangının çıktığı noktaya giderek burada Milas Orman İşletme Müdürü İbrahim Çetin Akkaya'dan çalışmaların işleyişi hakkında bilgi alan Demir'e beraberinde, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen'de eşlik etti.

Bölgede aynı anda iki büyük orman yangınının çıkmasının kendilerini son derece üzdüğünü ifade eden Demir, "Ekiplerimiz canla başla yangınları söndürmek için mücadele veriyor. Rüzgarın etkili olması güçleştirse de cansiperane bir çalışma var." dedi.

Demir, yangınların çıkış nedeniyle ilgili de güvenlik güçlerince çalışmalar yapıldığına işaret ederek, "Güvenlik güçlerimiz de hemen çıkış nedenine ilişkin incelemelere başladı. Şimdiye kadar insan kaybımız olmaması sevindirici ancak, ormandaki yüzlerce canlı yangından olumsuz etkilendi. Bölge halkımıza büyük geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de bu yaz Muğla bölgesinde birçok yangın geçirdiklerini söyledi.

Bodrum'daki yangının henüz kontrol altına alınamadığını ifade eden Gürün, "Rüzgar zaman zaman yön değiştiriyor. İtfaiye gruplarımız yangın bölgesindeki yerleşimlerin önünde her türlü tedbiri almış durumda. Herhangi bir risk durumunda müdahaleyi yapacaklar. İki yangının birbirine yakın zamanlarda çıkmış olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getirebiliyor." diye konuştu.

Gürün, bölgede ekiplerin sabaha kadar teyakkuz durumunda bekleyeceğini kaydetti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konvoylar halinde yangın söndürme arazözlerinin bölgeye giriş yaptığını ve yangına en etkili şekilde müdahalenin yapılacağını vurguladı.

Öte yandan Mumcular bölgesindeki yangına, Türkiye'nin birçok bölgesinden de takviye arazözler sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA