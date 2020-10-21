Muğla'da yöresel ürünler damakları tatlandırdı
21.10.2020 18:07 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:13
Datça ilçesinde "Türkiye'nin Yöresel Ürünleri" etkinliği düzenlendi.
Datça ilçesinde "Türkiye'nin Yöresel Ürünleri" etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda açılan 30 stantta, Gaziantep, Malatya, Hatay, Kocaeli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar yöresine özgü ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Çeşitli yörelerden farklı lezzetlerin sergilendiği stantlarda, içli köfte, çiğ köfte, katmer, künefe ve pişmaniye gibi onlarca ürün yer aldı.
Farklı lezzetlerin yanı sıra hediyelik eşyaların da satışa çıkarıldığı etkinlik, 27 Ekim'de sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan