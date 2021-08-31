Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yanan orman alanlarının imara açılmasının söz konusu olmadığını belirterek "Burada bir kere daha bir hukukçu olarak net bir şekilde ifade etmek istiyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yanan orman alanlarının imara açılmasının söz konusu olmadığını belirterek "Burada bir kere daha bir hukukçu olarak net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Anayasanın 169. maddesi açıktır. Burada böyle bir durum söz konusu, mümkün değildir." dedi.

Dağ, AK Parti Muğla İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, devlet ve millet dayanışmasıyla bir taraftan yangın söndürme çalışmaları, diğer taraftan da vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında ciddi bir çalışma yapıldığını söyledi. 28 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustos'a kadar devam eden orman yangınları sürecinde ciddi bir çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Dağ, "Küresel ısınmayla beraber kuzeyimizde sel felaketleri güneyimizde de yangın felaketleri ile ciddi bir mücadele içinde olduk. O dönem içinde hem Antalya'da hem de Muğla'da devletimiz, bakanlarımız ve bakanlıklarımız vasıtasıyla sahada bilfiil yangınları söndürme noktasında ciddi bir mücadele verdiler. Ülkemizde yaşayan her bir vatandaşımızın bizzat takip ettiği ve takdirle bu mücadeleyi karşıladığı bir süreç söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçte hem bakanların, hem milletvekillerinin hem de tüm teşkilatın sahada ciddi bir mücadele verdiğini vurgulayan Dağ, verilen ciddi mücadele sonunda "Yangın kontrol altına alındı." sözünü duyduklarını dile getirdi.

Yaşanan süreçte ve bu süreçten sonra sıkıntıların tamamen ortadan kaldırılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Dağ, "Biz yine durmadan duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Diğer yıllarda da orman yangınları söz konusu olmuştu ama hanelere, köylere, mahallelere çok yansıyan süreçler olmamıştı. Bu orman yangınlarında bizzat vatandaşımızın mağdur olduğu süreçler de yaşandı. Biz bugün Cumhurbaşkanımızın MKYK'da talimatıyla iki gün boyunca Muğla ve ilçelerinde her köyde bulunmak suretiyle ve her bir vatandaşımızla bir araya gelmek suretiyle çalışmalar içinde olacağız." şeklinde konuştu.

2 gün boyunca 3 grup halinde sahada çalışma yapacaklarını bildiren Dağ, şöyle konuştu:

"Bir yandan Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız hasar tespitlerini bitirdiler. Bu hasar tespitleriyle beraber AFAD çalışmalarını yapıyor. Bu süreçte AFAD'ın hasar tespitlerini bitirdiği süreçler de var. Bugün Marmaris'te İlyas Şahin amcamızın hasar gören evini yeniden yapıp sağlam bir şekilde bitmiş haliyle teslim edeceğiz. Yangının üzerinden 15 günlük bir zaman geçmiş ve bu zaman içerisinde İlyas amcamızın evini kendisine teslim edeceğiz. Biz sahada iki gün boyunca yangın sonrasında yaşanan süreçler ve bu süreçlerde vatandaşlarımızın bize ifade edeceği hususları bir rapor halinde Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Cumhurbaşkanımız da bütün afet olan bölgeleri ziyaret edecek. Bu bölgeler zaten genel hayatı etkili afet alanı olarak afet bölgeleri olarak ilan edilmişti."

Dağ, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle burada zarar gören vatandaşların elektrik faturalarının da 3 ay boyunca erteleneceğini kaydetti.

Yangın döneminde ciddi anlamda tartışma konusu yapılan ve sürekli istismar edilen "yanan alanların imara açılacağı" iddialarının her yangın sonrası bazı çevreler tarafından dillendirildiğini vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Her orman yangını söz konusu olduğunda biz bunu sürekli yaşıyoruz. Daha önce İzmir Karabağlar yangınında da bu dezenformasyonu yaşadık. İzmir Foça yangınında ve Antalya Olimpos yangınında da bu tarz tartışmalar söz konusu olmuştu, 'Yanan yerler imara açılacak.' diye. Burada bir kere daha bir hukukçu olarak net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Anayasanın 169. maddesi açıktır. Burada böyle bir durum söz konusu, mümkün değildir ki sadece bugün için değil iki sene önce İzmir Karabağlar yangını olduğunda da yine aynı yapı hem sosyal medya üzerinden hem de başkaca platformlar üzerinden bu tartışmayı yapmışlardı ve bu Karabağlara ve Foça yangınında hemen temizleme çalışmasından sonrada ağaçlandırmaya hızlıca gidildi. Önümüzdeki süreçte de 84 milyon vatandaşımızın her birine 3 fidan ve öncelikle bu bölgeler olmak üzere ülkemizde 252 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla biz hızla bu yanan alanların yerinden yeşillenmesi için çalışmayı Tarım eve Orman Bakanlığımız öncülüğünde tüm teşkilatımız ve devlet imkanlarıyla birlikte hayata geçireceğiz. Bu süreçte mağdur olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kabine ve tüm AK Parti teşkilatlarının vatandaşların mağduriyetlerini giderme noktasında ciddi bir çalışma yapacağını anlatan Dağ, yaşanan mağduriyetlerin gidereceğini belirtti.

Hamza Dağ, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'e rahmet, ailesine de başsağlığı temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç