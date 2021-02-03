Muğla'da yakalanmamak için uyuşturucu hap yutan kişi tutuklandı
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Muğla'da yakalanmamak için uyuşturucu hap yutan kişi tutuklandı

03.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:30
Muğla'da yakalanmamak için uyuşturucu hap yutan kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alınmasının ardından, çekilen tomografisinde midesinde uyuşturucu madde olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alınmasının ardından, çekilen tomografisinde midesinde uyuşturucu madde olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen Y.A'yı takibe aldı. Polislerin kendisini takip ettiğini anlayan şüpheli elindeki uyuşturucu hapları yuttu.

Şüpheli, ekiplerce Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Marmaris Devlet Hastanesine götürülen şüphelinin tomografisinde midesinde yabancı maddeler olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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