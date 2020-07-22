Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
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Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zeynep Şenocak'ı bıçaklayarak öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
22.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:33

Muğla'da üniversite öğrencisi kız arkadaşı Zeynep Şenocak'ı bıçaklayarak öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşması için 8 Ekim'e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.

Olay

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Zeynep Şenocak ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 24 Mayıs'ta yaşanan tartışmada, bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre tedavi altında kaldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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