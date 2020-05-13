Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir büyükşehirde daha maske takmadan dışarı çıkmak yasaklandı. Bu kapsamda 15 Mayıs itibarıyla Muğla'da sokağa çıkan herkes maske takmak zorunda.

Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. Toplantıda, bulaşma yayılım hızının düşürülmesi amacıyla valilik tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddesi uyarınca bazı kararların alınması ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Bu kapsamda kentte 15 Mayıs tarihi itibarıyla maske takmadan dışarı çıkmak yasaklandı.

EVDEN DIŞARI ADIM ATAN MASKE TAKACAK

Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Maske kullanımı pazar yerleri, market, toplu çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçları, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu oldu.

YENİDOĞAN BEBEKLERİN TESTİ HASTANEDE YAPILACAK

Diğer yandan Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak. İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs sonrasına randevu verilecek. İlde referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs sonrasına ertelenecek. Alınan kararlara uymayanlara ise idari para cezası uygulanacak.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAKLANDIĞI İLLER

Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce; Adıyaman, Denizli, Bartın, Aydın, Balıkesir, Afyon'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

Kaynak: AA