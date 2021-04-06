Muğla'da tefeci operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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Muğla'da tefeci operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel
Muğla'da tefeci operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 16 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede vatandaşları yüksek miktarda faizle borçlandırıp, mal varlıklarını elinden aldığı, tefecilik yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve tapular ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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