Muğla'da Su Kesintilerine "İbrikli" Protesto

Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Menteşe Belediye Meclis Üyesi Gültekin Akça, kentte yaşanan su kesintilerine dikkati çekmek için ibrikle su dağıttı.



Akça, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da her yaz olduğu gibi bu yaz da su kesintileri yaşandığını, bu durumun Muğla için bir gelenek haline geldiğini söyledi.



Türkiye'nin Rize'den sonra en çok yağış alan ilinde bu kadar sık su kesintisi olmasının tesadüf olamayacağını belirten Akça, "Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün göndermiş olduğu mesajlarda şebekeden kaynaklı arızaları kesintinin sebebi olarak gösteriyor. Arızaların sıklığı ve uzun sürmesi kesinti sebebinin arıza olmayıp, sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızın da dile getirdiği gibi su kaynaklarının yetersizliği olduğu noktasında bir kanaat oluşturmaktadır." diye konuştu.



"Yakında su için yürüyecekler"



Yıllar önce Muğla'nın su sorununu çözmek için önerilen projeleri geri itenlerin bugün Muğla'yı susuz bırakanlar olduğunu savunan Akça, belediyelerin her konuda plan ve programlarını uzun vadeli yaparak, şehrin gelecek yıllardaki nüfus yapısı ile sayısını da dikkate alıp, yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirdi.



Geçmişte Muğla Belediyesinin, bugün de Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu planlama ve yatırımları yapmadığını ifade eden Akça, şöyle devam etti:



"Belediyelerin en öncelikli işi vatandaşa sağlıklı suyu ulaştırmaktır. Bu konuda planları olmalıdır. Ülkemizde milyonluk şehirler su sıkıntısı çekmezken 100 bin nüfuslu Menteşe ilçemizde 2017 yılında su sıkıntısı çekilmesi kabul edilemez. Bu durum tamamen yerel yönetimin başarısızlığıdır. Muğla'da yakında bu gidişle su tankerleri önünde ellerinde bidonlarıyla su kuyruğunda bekleyen vatandaşlarımızı görmeye başlayacağız. Yöneticiler kentte yaşanan su sıkıntısını görmezden geliyor. CHP'li yöneticiler Muğla'dan yürüş yapmaya giderken Muğla'daki vatandaşlarımız da yakında sokaklarda su yürüyüşü yapacaklar."



Akça, kentte yaşanan su kesintilerine dikkat çekmek ve yaşananları protesto amacıyla basın toplantısına katılan gazetecilere ve partililere ibrikle su dağıttı.