Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı
AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştükleri su kanalından kurtarılan iki kadın hastaneye kaldırıldı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştükleri su kanalından kurtarılan iki kadın hastaneye kaldırıldı.
Taşyaka Mahallesi 137 Sokak'ta Zeynep B. ile Tursun A, dengelerini kaybederek DSİ'ye ait su kanalına düştü.
Kadınların düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1,5 metre derinliğindeki suda sürüklenen kadınlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadınlardan Zeynep B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel