Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştükleri su kanalından kurtarılan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştükleri su kanalından kurtarılan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Taşyaka Mahallesi 137 Sokak'ta Zeynep B. ile Tursun A, dengelerini kaybederek DSİ'ye ait su kanalına düştü.

Kadınların düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1,5 metre derinliğindeki suda sürüklenen kadınlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadınlardan Zeynep B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Taşyaka Mahallesi, Fethiye, Muğla, su, Güncel, Haberler

title