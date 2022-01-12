Şiddetli yağışta mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şiddetli yağışta mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

MUĞLA (AA) - Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Menteşe ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.

Menteşe ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle Karabağlar Yaylası'nda bazı ev ve ahırlar da su altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri sevk edildi.

Yağışlar nedeniyle karadan ulaşımın olmadığı bölgeye ekipler botla ulaştı. AFAD ekipleri, Karabağlar Yaylası'ndaki birçok ahırda mahsur kalan 120 küçükbaş, 10 büyükbaş, 100 tavuk ve köpeği kurtararak güvenli alanlara taşınmalarına yardımcı oldu.

Hayvanları kurtarılan vatandaşlar ise AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Şiddetli yağışta mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı

Şiddetli yağışta mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı

Şiddetli yağışta mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı

Şiddetli yağışta mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı

Şiddetli yağışta mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı

Şiddetli yağışta mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı

Şiddetli yağışta mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı

Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

 Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

 İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

İstanbul'un 5 ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title