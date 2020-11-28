Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
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Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu

28.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:21
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu

MUĞLA'nın gözde turizm merkezlerinden olan Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, hava sıcaklığının 22 derece olduğu hafta sonunda vatandaşlar soluğu sahil kenarında aldı.

MUĞLA'nın gözde turizm merkezlerinden olan Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, hava sıcaklığının 22 derece olduğu hafta sonunda vatandaşlar soluğu sahil kenarında aldı. Kimi portatif sandalyesiyle denizin ve güneşin keyfini çıkarırken kimi ise yanında getirdiği oltalarla balık tuttu. 

Türkiye'nin turizmdeki uğrak noktalarından biri olan Akyaka'da vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Sıcaklığın 22 derece gösterdiği Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da vatandaşlar sahile akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahilde çay keyfi yaptı. Vatandaşlardan bazıları yanlarında getirdikleri portatif sandalyeleri sahile kurarak güneşin ve denizin tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri oltalarla kasım ayının son günlerinde balık tutarak vakit geçirirken bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak sıcak havanın keyfine vardı. 

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Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu
Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarını doldurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

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