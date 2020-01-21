Muğla'da park halindeyken yanan otomobildeki kişi öldü
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Muğla'da park halindeyken yanan otomobildeki kişi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeyken yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

21.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:00
Muğla'da park halindeyken yanan otomobildeki kişi öldü

'nın ilçesinde park halindeyken yanan otomobildeki kişi hayatını kaybetti.

Şehit Sadık Bey Caddesi'nde park halindeki 48 M 6302 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alev alan otomobil, çevredekilerin vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araçta bulunan Mümin Varol'un (58) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İncelemenin ardından Varol'un cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İtfaiye yetkilileri, yangının araç içinde uyuyan Varol'un sigara izmaritinden çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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