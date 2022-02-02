Muğla'da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Taşyaka Mahallesi'nde otomobilini çalıştıran sürücü, motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Aracı durdurarak motor kısmındaki kediyi gören kişi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın bazı parçalarını da sökerek kediyi aracın motorundan çıkardı.
Kedi, rehabilitesi için hayvan barınağına götürüldü.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel