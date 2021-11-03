Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, otomobil ile meşrubat şişesi yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, otomobil ile meşrubat şişesi yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Yaraş mevkisinde meydana geldi. Denizli istikametinden Muğla'ya seyir halinde olan Ali Gündoğdu (54) yönetimindeki 48 AAE plakalı otomobil, Muğla'da Denizli yönüne gitmekte olan Göksal Uysal'ın (44) kullandığı meşrubat şişesi yüklü 20 U 7092 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon yan yatarken, şarampole devrilen otomobildeki sürücü Ali Gündoğdu ile Mert Gündoğdu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Gündoğdu ile yanındaki Mert Gündoğdu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Meşrubat şişelerinin yola saçılması sonucu trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Şişelerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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