Muğla'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
15.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:06
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Berkay K'nin (17) kullandığı 48 GG 290 plakalı motosiklet, Patlangıç Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Pervin Köse'ye (43) çarptı.
Kazada yaralanan Berkay K. ile Köse, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA