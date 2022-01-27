Muğla'da Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler
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Muğla'da Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA, Osman Akça - Güncel
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Muğla'da Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Muğla Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

MUĞLA (AA) - Türk Kızılay Muğla Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Şubesinin kadın ve gençlik kollarının iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya, üniversite öğrencileri ve bazı taraftar grupları da destek verdi.

Kızılay ikram aracında bağışçılara çorba, çay ve kahve ikram edildi.

Türk Kızılay Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Alış, gazetecilere, yaklaşık iki yıldır yaşanan salgın şartlarına eklenen olumsuz hava koşularının kan stoklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Alış, stoklardaki azalma sebebiyle Genç Kızılay ekipleri ile kan bağışı etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bugün yoğun şekilde bağış kabul ettik. Sağlığı elveren, kan bağışı yapmak isteyen arkadaşlarımız kan merkezimize başvurarak bu kutsal göreve katkıda bulunabilirler. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Genç Kızılay Başkanı Eren Buğra Koç da genel merkezden gelen bilgi doğrultusunda gerçekleştirdikleri kampanyaya, üniversite öğrenci kulüpleri, taraftar grupları ve vatandaşların yoğun katılım sağladığını anlatarak, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

AA / Osman Akça - Güncel

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