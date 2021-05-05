Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı
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Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı

Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Cennet Koyu'nda yürüyüşe çıkan Ukraynalı turist dengesini kaybedip kayalıklardan düştü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Cennet Koyu'nda yürüyüşe çıkan Ukraynalı turist dengesini kaybedip kayalıklardan düştü. Arazide mahsur kalan ve vucudunda kırıklar bulunan turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ekiplerince 4 saatlik çalışmanın ardıdan kurtarıldı. 

Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda saat 10.30 sıralarında yürüyüşe çıkan Ukraynalı Lelyzaveta Rıabenko (31) patika yolda dengesini kaybedip kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Rıabenko, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Fethiye ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Rıabnko'nun sol ayağında üç kırık olduğunu tespit etti. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından Rıabenko, bota alınarak Ölüdeniz Lagün'de bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rıabenko'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı
Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı
Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı
Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı
Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı
Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı
Muğla'da kayalıklardan düşen Ukraynalı turist 4 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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