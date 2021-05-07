Kamyonete çarpan taksinin sürücüsü yaralandı
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Kamyonete çarpan taksinin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde önünde seyreden kamyonete çarpan taksinin sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde önünde seyreden kamyonete çarpan taksinin sürücüsü yaralandı.

Salih Sönmez'in kullandığı 48 T 4199 plakalı taksi, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda Zafer Çulhaoğlu idaresindeki 20 KT 321 plakalı kamyonete çarptı.

Takside sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonete çarpan taksinin sürücüsü yaralandı
Kamyonete çarpan taksinin sürücüsü yaralandı
Kamyonete çarpan taksinin sürücüsü yaralandı
Kamyonete çarpan taksinin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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