Muğla'da kafasına tomruk çarpan kişi öldü
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Muğla'da kafasına tomruk çarpan kişi öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kafasına tomruk çarpan kişi hayatını kaybetti.

23.02.2020 22:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:50
Muğla'da kafasına tomruk çarpan kişi öldü

'nın ilçesinde kafasına tomruk çarpan kişi hayatını kaybetti.

Dere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışan M.Ç'nin iş makinesiyle taşıdığı tomruk, dönüş yaptığı sırada iş arkadaşı Celal Çelikoğlu'nun kafasına çarptı.

Ağır yaralanan Çelikoğlu, sağlık ekiplerince Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelikoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş makinesini kullanan M.Ç, ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Kaynak: AA
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