Muğla'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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Muğla'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Muğla'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Fethiye Şubesi öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma için çok sayıda kişi araçlarıyla Şehit Fethi Bey Parkı önünde toplandı.

Gruptakiler, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen araçlarla konvoy halinde sahil bandından şehir merkezine klakson çalarak tur atıldı.

AGD Fethiye Şubesi Başkanı İbrahim Kılıç, gazetecilere, İsrail'in mübarek ramazanda başlattığı ve Ramazan Bayramı'nda da devam ettirdiği saldırılarda 200'e yakın Filistinlinin şehit olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin yaralandığını, şehit olanların yüzde 60'ının çocuk yaşta olduğunu vurgulayan Kılıç, "Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, İsrail'in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır. Bu kuruluşların İslam alemine ve insanlığa zerre kadar faydası yoktur." dedi.

Kılıç, Türkiye'deki ABD'nin İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere üstlerinin bir an önce kapatılması gerektiğini savundu.

İsrail'in vicdan sahibi insanlara haber ulaştırma noktasında çalışmaya yapan basın kuruluşlarının binalarına da saldırdığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgal ettiği Kudüs ve Filistin topraklarından sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan İsrail'e, Filistinli kardeşlerimiz ve birlik içerisinde olan Müslümanlar en büyük tokadı yakında vuracaklardır. Dünya'ya ve bölgeye huzur ancak ve ancak İsrail'in yok olmasıyla gelecektir. Cenab-ı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan kardeşlerimize, Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin."

Bodrum ilçesinde de Türkiye İşçi Partisi Bodrum İlçe Örgütü, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulümle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklaması sırasında "Filistin'de işgale, ilhaka ve sürgüne hayır" ve "Filistin halkı kazanacak" yazılı pankart açıldı.

İlçe Başkanı Volkan Çetin'in İsrail'i kınadığı basın açıklamasına siyasi parti temsilcileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarından da katılanlar oldu.

Muğla'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Muğla'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Muğla'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Muğla'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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