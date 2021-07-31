Muğla'da işlenen cinayetin zanlısı Didim'de yakalandı
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Muğla'da işlenen cinayetin zanlısı Didim'de yakalandı

Muğla'da işlenen cinayetin zanlısı Didim'de yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Ortaca İlçesi'ndeki bir reklam ajansında çalıştığı öğrenilen ve 12 Şubat 2011 günü öldürülen bir çocuk babası Yusuf Yılmaz'ın katillerinden ve 33 yıl hapis cezası bulunan, Abdurrahman Apçin (39) Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçlerince yakalandı.

Muğla'nın Ortaca İlçesi'ndeki bir reklam ajansında çalıştığı öğrenilen ve 12 Şubat 2011 günü öldürülen bir çocuk babası Yusuf Yılmaz'ın katillerinden ve 33 yıl hapis cezası bulunan, Abdurrahman Apçin (39) Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçlerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir reklam şirketinde çalışan bir çocuk babası Yusuf Yılmaz, 12 Şubat 2011 iş çıkışında evine dönmedi. Bunun üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Yılmaz'ın kaybolmadan önce en son S.A. ve ağabeyi A.A. (39) ile görüldüğünü tespit etmişti. Bunun üzerine hırsızlıktan sabıkalı S.A. ve A.A, gözaltına alınmış iki zanlı, sorgularında Yılmaz'ı öldürdüklerini itiraf etmişti. Dalaman Çayın'ın geçtiği Çaylı Mahallesi'nde tüfekle öldürülen Yılmaz'ın cansız bedeni ve olayda kullanılan tüfek ekiplerce bulunmuştu. Süreç içerisinde göz altına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. S.A. ve ağabeyi A.A. (39) tutukluluk sürelerini tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak yargıtayın 10 yıllık sürenin ardından davayı karara bağlayarak 16 Temmuz 2021'de olayın faillerinden A.A.'nın tutuklanmasına karar verirken, kardeşi ise cezaevinde kaldığı günler sebebiyle serbest bırakıldı

Yargıtay'ın kararının açıklanmasının ardından Muğla İlamat ve İnfaz Bürosunca kasten adam öldürme suçundan 33 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında aranması olan 39 yaşındaki A.A.'nın 48 AEV 195 plaka araçla Didim'e geldiği tespit edildi. Didim emniyeti aracın peşine düştü. Didim-Akbük uygulama noktasından geçen araç, polis ekipleri tarafından Denizköy kavşağında durduruldu. A.A. emniyet güçlerince yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - AYDIN

Muğla'da işlenen cinayetin zanlısı Didim'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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