Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Fatih Örs idaresindeki 35 AEC 598 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, Emre Zorlu yönetimindeki 48 JZ 608 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
İlçedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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