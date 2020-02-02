Muğla'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Salih Ekinci'nin Kullandığı 15 KD 227 plakalı hafif ticari araç ile İbrahim Selvi yönetimindeki 48 FP 020 plakalı hafif ticari araç Antalya-Fethiye kara yolu Karaçulha kavşağında çarpıştı.
Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücülerden Selvi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Ekinci ise ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.