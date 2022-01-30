Muğla'da horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde M.G'ye (35) ait çadırda horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynatılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, çadır içinde kurulan alanda horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığını tespit etti.

Çadırdaki 8 kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Dövüştürülen 11 horoza el konuldu.

Muğla'da horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

Muğla'da horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

Muğla'da horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Hisarcık, Fethiye, Bahis, Muğla, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title