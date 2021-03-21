Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
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Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

21.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:30
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Selim İnanç idaresindeki 66 AAV 105 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz-Fethiye yolunda bir büfenin önüne devrildi.

Kazada, İnanç (54) ile kamyondaki Mustafa Çolak (43) yaralandı. Sağlık ekiplerince, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kazanın ardından kamyon, vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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