Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili yeniden yargılanan 2 sanığa hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili yeniden yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili yeniden yargılanan 2 sanığa hapis cezası

Muğla'da cesedi kanalda bulunan Cansu Kaya'nın öldürülmesine ilişkin davada Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan iki sanığa 18 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.

Muğla'da cesedi kanalda bulunan Cansu Kaya'nın öldürülmesine ilişkin davada Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan iki sanığa 18 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün ailesi, taraf avukatları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Demir, yaşananları doğru şekilde tüm samimiyetiyle anlattığını söyledi.

Olayla ilgili anlattıklarını, adli tıp ile bilirkişi raporlarının ispatladığını savunan Demir, "Olaydan sonra eşyaları atmak ve jandarmaya bilgi vermemek dışında bir suçumuz yok. Bu kararımız bütün hayatımızı mahvetti. Altı yıldır tutukluyuz. Bu suçu gerçekten işlemedik." dedi.

Sanık Çalhan ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "yapmış olabilir" şüphesinin hayatını mahvettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Demir'e "kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 28 yıl 8 ay 7 gün, Mehmet Poyraz Çalhan'a "kasten öldürme" suçundan 22 yıl, "cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan genç kızın babası Osman Kaya, "İnşallah af çıkmaz, hak ettikleri bu cezayı yatarlar. Diyecek bir şey bulamıyorum." dedi.

Öte yandan adliye önünde Cansu Kaya'nın fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıyan bir grup kadın, kadın cinayetlerini protesto etti.

Olay

Ortaca ilçesinde Cansu Kaya (18), 14 Haziran 2015'te kaybolduktan iki gün sonra Dalyan Kanalı'nda ölü bulunmuştu. Olayla ilgili tutuklanan sanıklar Necati Demir ve Mehmet Poyraz Çalhan, yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. 4 Kasım 2016'daki karar duruşmasında Demir'e "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar"dan 27 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma"dan 9 yıl, Çalhan'a "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "cinsel istismar"dan 12 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma"dan 6 yıl hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı, suçu gizlemek için değil, infialle cinayetin işlendiği ve olay sırasında genç kızın 18 yaşında olduğu dikkate alınmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Burcu Biricik Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Necip Uysal Ersun Yanal Ünal Karaman Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da genç kızın kanalda ölü bulunmasıyla ilgili yeniden yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:29:00. #1.14#
title