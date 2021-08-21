Muğla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Muğla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Muğla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Hüseyin Sarı'nın kullandığı 34 AHP 628 plakalı hafif ticari araç, Karaçulha Mahallesi Şehit Halil Boz Caddesi'nde devrildi.

Sıkıştığı araçtan Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Muğla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Muğla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Muğla'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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