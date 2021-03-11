Muğla'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Muğla'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

11.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:23
Muğla'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Saltan'ın kullandığı 48 R 5850 plakalı beton mikseri, Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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