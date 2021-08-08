Dalaman Havalimanı yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'da Dalaman Havalimanı yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla'da Dalaman Havalimanı yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken Dalaman Havalimanı yakınlarındaki Kuzpınar mevkisinde orman yangını çıktı.
Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır