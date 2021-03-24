Belediyenin bando takımı huzurevi sakinleri için çaldı
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Belediyenin bando takımı huzurevi sakinleri için çaldı

24.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:21
Belediyenin bando takımı huzurevi sakinleri için çaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediyenin bando takımı, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde kalanlar için konser verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediyenin bando takımı, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde kalanlar için konser verdi.

SHÇEK-Fethiye Belediyesi Huzurevi bahçesinde düzenlenen etkinliği, bazı huzurevi sakinleri balkonlarından izledi, bazıları da bandonun çaldığı şarkılara, eşlik etti. Neşeli anlar yaşayan huzurevi sakinleri, hareketli şarkılarda ise dans edip, oynadı.

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir dışarıya çıkamayan huzurevi sakinlerinin güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Huzurevi Müdürü Sevim Seringen ise etkinliğin huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonun artmasına katkı sağladığını kaydetti.

Belediyenin bando takımı huzurevi sakinleri için çaldı
Belediyenin bando takımı huzurevi sakinleri için çaldı
Belediyenin bando takımı huzurevi sakinleri için çaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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