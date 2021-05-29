Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı

Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, atıl durumdaki maden ocağının içene giren ve yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşen genç ağır yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, atıl durumdaki maden ocağının içene giren ve yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşen genç ağır yaralandı. Genç, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Karagedik Mahallesi Darboğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atıl durumdaki bir maden ocağına arkadaşlarıyla giren İsmail Mert K. (18), yaklaşık 50 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yarım istemesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılan Karaman, kurtarma istasyonuyla düştüğü kuyudan çıkarıldı. Yaklaşık 50 metrelik kuyudan 3 saatte kurtarılan Karaman, sedyeyle ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Karaman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Adnan Menderes Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül
Magazin Oğuzhan Koç Burak Sergen Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 21:37:18. #1.15#

title