Muğla'da AK Parti ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi hazırlattı AK Parti Muğla İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda kolileri hazırlattı.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda kolileri hazırlattı.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda kolilerinin vatandaşa Vefa Destek Grupları aracılığıyla ulaştırılacağını söyledi.

Yaşanan küresel salgın sürecinde devletin bütün kurumları ile adete bir seferberlik başlattığını belirten Mete,"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız gerek ayni, gerekse nakdi yardımlar konusunda yalnız bırakılmamış ilgili bakanlıklarımız bütün birimleri ile seferber olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi yine milletimizin yanında olmuş, sürecin en az zararla atlatılması amacıyla tüm tedbirleri almıştır." diye konuştu.

Mete, bu amaçla ilçelerde Vefa Destek Gruplarının oluşturulduğunu, bu grupların büyük bir fedakarlık örneği göstererek vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla canla başla mücadele ettiğini kaydetti.

Muğla'da zaman zaman üzülerek gördükleri bir tablonun olduğuna işaret eden Mete, şunları ifade etti:

"CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri sağlanan bu uyumu bozarak, siyasi kaygılarla adeta yardımı bir şova dönüştürme gayreti içerisine girdiler. Kaymakamlıklarımızla ve Vefa Destek Grupları ile uyum içerisinde vatandaşımıza ulaşmak yerine siyasi kazanç elde etmenin mücadelesine giriştiler. "

Mete, AK Parti Muğla İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan yardım kolilerini, AK Partili belediyeler olmayan Datça, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Milas ve Menteşe ilçelerine ulaştırma kararı aldıklarını vurguladı.

Kaynak: AA