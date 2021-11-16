Muğla'da açıklarında can sallarındaki 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 60 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 60 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can sallarındaki 60 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.