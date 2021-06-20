Son dakika: 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması, birinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 19'a çıktı.