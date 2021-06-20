Son dakika: 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi
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Son dakika: 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması, birinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 19'a çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması, birinin yaralanmasıyla ilgili 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 19'a çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan ekiplerin çalışması sonucu olayla ilişkili oldukları iddia edilen 3 şüpheli daha gözaltına alınarak Muğla'ya getirildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 19 zanlı, işlemlerin ardından Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliğinden alınarak yoğun güvenlik önlemi altında Bodrum Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden F.Ö'ye çelik yelek giydirildiği, polislerin ise yakalarına şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün fotoğrafını taktıkları görüldü.

Bodrum Yahşi Mahallesi'nde 17 Haziran'da takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından 4 kişi gözaltına alınmış, Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlen operasyonlarda ise saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 12 şüpheli daha yakalanmıştı.

Son dakika: 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi
Son dakika: 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi
Son dakika: 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi
Son dakika: 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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Son dakika: 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 19'a yükseldi - Haberler
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