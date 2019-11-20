Muğla cumhurbaşkanının ziyaret ettiği antik kente yoğun ilgi

20.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:35

Cumhurbaşkanının ziyaret ettiği antik kente yoğun ilgi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ne, 19 Ağustos 2019'da eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle gelen ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından kente ilgi arttı. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği kent, Muğla'ya gelen bürokrat ve siyasilerin de uğrak yeri oldu.

Yatağan'da 'Gladyatörler Şehri' olarak bilinen dünyanın en büyük beyaz mermer kentini gezen bürokrat ve siyasiler, ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gezdiği antik kenti son olarak AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz ziyaret etti. Beraberinde AK Parti İl Başkan yardımcıları Ziya Ercan ve Can Çimen ile antik kente gelen Öz'ü, Yatağan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Toksöz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve partililer karşıladı. Açıklama yapan AK Partili Öz, Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önceki dönem Aydın milletvekili olarak, bu bölgenin insanıyım. Bölgemizde birçok tarihi eser var. Bilineni var, bilinmeyenleri var. Burası kamuoyunda pek bilinmeyen, fakat yerelde bilinen antik şehir. Cumhurbaşkanımız bunun bilinirliğini sağlamıştır. Bu çerçevede biz de geldiğimiz bu geziyi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gezdiği yerleri gezince daha keyif alıyoruz. Bölgenin tanıtılmasına ve bölgenin bilinirliğinin artırması noktasında cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum diye konuştu.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise, tarihi yerde antik dönemden bugüne yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, Özellikle, cumhurbaşkanımızın kenti ziyaretinin akabinde, Diyanet İşleri Başkanımız ve pek çok kişi kenti ziyaret etti. Hatta yabancı misafirlerimizin sayısında da artış oldu. Bunların içerisinde Arnavutluk'un Avlonya kentinin valisi Flamur Mamaj da yer aldı. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ardından ciddi bir artış var. Bu bizim için sevindirici bir şey. Çünkü kenti ziyaret edenler, burada yaptığımız çalışmaları yerinde görüyorlar. Böylelikle, yaptığımız çalışmaları daha geniş bir kitle tarafından görülmesi sağlanıyor dedi.

Kaynak: DHA