MUĞLA Can Dündar hakkında, villasının kaçak bölümlerinden yakalama kararı
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MUĞLA Can Dündar hakkında, villasının kaçak bölümlerinden yakalama kararı

Can Dündar hakkında, villasının kaçak bölümlerinden yakalama kararıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, villasının hazine arazisi ile devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan firari gazeteci Can Dündar için yakalama kararı çıkarıldı.

12.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:27

Can Dündar hakkında, villasının kaçak bölümlerinden yakalama kararı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, villasının hazine arazisi ile devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan firari gazeteci Can Dündar için yakalama kararı çıkarıldı.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki Can- Dilek Dündar çiftinin villasındaki kaçak bölümlerin yıkım işlemleri, dün tamamlandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanını işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde, "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır" denildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. İstanbul'daki adrese gönderilen ihbarnamede, 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı; alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi. Can Dündar, tebligatın ardından villasına yıkım için 4 Haziran'da 2 işçi gönderdi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Pergolalar, teras, çardak, havuz ve bahçe duvarının ardından yıkım işlemleri dün tamamlandı.

Can Dündar'ın villasının kaçak bölümleri nedeniyle yeni gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hakimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar hakkında yakalama emri çıkarttı. Yakalama emrinde; Dündar'a isnat edilen fiilin 6831 sayılı 'Orman Kanunu' kapsamındaki 'ormandan tarla açma' suçu olduğu, suç tarihinin de 11 Mayıs 2020 olduğu bilgisi yer aldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Cavit AKGÜN/ BODRUM, (Muğla) (DHA)

MUĞLA Can Dündar hakkında, villasının kaçak bölümlerinden yakalama kararı

Kaynak: DHA

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